ZONGULDAK'TA 'KAR' ULAŞIMI AKSATTI - Son Dakika

ZONGULDAK'ta akşam saatlerinde etkili olan kar, İstanbul yolunda ulaşımı aksattı, bazı araçlar yolda kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarının ardından beklenen kar, kentin yüksek kesimlerinde etkili oldu. Zonguldak- İstanbul yolunun Ereğli kesiminde aniden bastıran kar nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı. Yokuş yukarı çıkmakta zorlanan araçların sürücüleri, uzun kuyruklar oluşturdu. TIR'lar da karda yokuşları çıkmakta zorlandı. Karayolları ekipleri, iş makineleriyle kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.