Zonguldak'ta Kar Yağışı
1 saat önce
Zonguldak'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 29 köye ulaşım sağlanamıyor.
Zonguldak
'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 29 köye ulaşım sağlanamıyor.
Kentte gece saatlerinde etkisini artıran kar nedeniyle merkezde 6, Kozlu
'da 10, Devrek
'te 2, Gökçebey
'de 10 ve Çaycuma
'da 1 olmak üzere 29 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi'ne bağlı ekiplerin kapalı yollarda çalışmaları devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:36 Kaynak: AA
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