Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta Kar Yağışı

Zonguldak'ta Kar Yağışı

1 saat önce

Zonguldak'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 29 köye ulaşım sağlanamıyor.

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Zonguldak'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 29 köye ulaşım sağlanamıyor.

Kentte gece saatlerinde etkisini artıran kar nedeniyle merkezde 6, Kozlu'da 10, Devrek'te 2, Gökçebey'de 10 ve Çaycuma'da 1 olmak üzere 29 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi'ne bağlı ekiplerin kapalı yollarda çalışmaları devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:36 Kaynak: AA

Çaycuma, Gökçebey, Zonguldak, Güncel
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