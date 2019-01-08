Zonguldak'ta Kar Yağışı

Zonguldak- Ankara
ve Zonguldak-Ereğli yolunda olumsuz hava koşulları nedeniyle tırların geçişine izin verilmiyor.
Kentin bazı kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Zonguldak-Ankara ve Zonguldak-Ereğli yolu, tır geçişlerine kapatıldı. Diğer araçların geçişlerine ise kar lastiği ve zincir uygulamasıyla izin veriliyor.
Öte yandan, merkez ilçede 25, Kilimli
'de 4, Kozlu
'da 25, Çaycuma
'da 3, Ereğli'de 35 olmak üzere 92 köye, kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.
Ekiplerin, ulaşıma kapalı köy yollarını açma çalışmaları devam ediyor.