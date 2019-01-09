Zonguldak'ta Kar Yağışı
2 saat önce
Zonguldak Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından yetim ve ihtiyaç sahibi bin 500 kişiye yemek dağıtıldığı bildirildi.
Zonguldak Valiliği
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından yetim ve ihtiyaç sahibi bin 500 kişiye yemek dağıtıldığı bildirildi.
Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, kentte etkili olan kar yağışının ardından il genelinde yetim ve ihtiyaç sahibi kişilere yemek yardımı yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, bin 500 kişiye yemek dağıtımının devam ettiği, ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemeklerinin ulaştırılmasının yanı sıra kara yollarında görev yapan polis ve jandarma ekiplerine de sıcak yemek ikram edildiği kaydedildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 12:58 Kaynak: AA
Deniz Çakır'ın Sözlü Tacizine Uğradıklarını Söyleyen Başörtülü Kadınların Avukatından Yeni Açıklama: Yansıtılanın Fazlası Yaşandı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kaybettiği Tazminatlar İçin CHP'li Vekiller Aralarında 5'er Bin TL Toplayacak
Ceren Damar Cinayetinden Önce Aynı Üniversite, Darp Olayına Göz Yummuş
İş Yeri Soyulan Esnaf, Hırsızın Gönderdiği Mesajla Neye Uğradığını Şaşırdı