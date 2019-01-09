Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta Kar Yağışı

Zonguldak'ta Kar Yağışı

2 saat önce

Zonguldak Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından yetim ve ihtiyaç sahibi bin 500 kişiye yemek dağıtıldığı bildirildi.

Zonguldak'ta Kar Yağışı, System.String[]
Zonguldak Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından yetim ve ihtiyaç sahibi bin 500 kişiye yemek dağıtıldığı bildirildi.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, kentte etkili olan kar yağışının ardından il genelinde yetim ve ihtiyaç sahibi kişilere yemek yardımı yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, bin 500 kişiye yemek dağıtımının devam ettiği, ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemeklerinin ulaştırılmasının yanı sıra kara yollarında görev yapan polis ve jandarma ekiplerine de sıcak yemek ikram edildiği kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 12:58 Kaynak: AA

Zonguldak Valiliği, Güncel
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