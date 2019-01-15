Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta Kar Yağışı

Zonguldak'ta Kar Yağışı

1 saat önce

Zonguldak-Ereğli kara yolunda etkili olan kar yağışı nedeniyle tırların geçişine izin verilmiyor.

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Zonguldak-Ereğli kara yolunda etkili olan kar yağışı nedeniyle tırların geçişine izin verilmiyor.

Kara yolunu tır geçişlerine kapatan ekipler, diğer araçlardan kar lastiği ve zinciri bulunanlara izin veriyor.

Kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücülerin araçları yolda kalırken, bazıları da kaygan yolda kontrolden çıkarak refüjlere çarptı. Kazalar nedeniyle yer yer araç kuyrukları oluştu.

Görüş mesafesinin yer yer 5 metreye düştüğü kara yolunda kalan araçlar, çekici yardımıyla kaldırılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:40 Kaynak: AA

Zonguldak Ereğli, Kar, Güncel
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