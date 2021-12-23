ZONGULDAK'TA 147 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI - Son Dakika

ZONGULDAK'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ederken 147 köy yolu ulaşıma kapandı. Kent merkezinde ise araçlar yolda kaldı, belediye ekipleri kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.

Kentte 2 gündür etkili olan kar yağışı bugün etkisini arttırdı. Yüksek kesimlerde 1 metreyi geçen kar kalınlığı kent merkezinde de 40 santimetreye ulaştı. Sabah güneşli bir hava ile güne başlayan kent, ardından bastıran kar yağışıyla beyaza büründü. Kent merkezinde araçlar yolda kaldı. Kapanan yolları trafiğe açmak için Zonguldak Belediyesi'ne bağlı iş makineleri ve tuzlama ekipleri görev yaptı. Aralıksız yağan kar nedeniyle birçok mahallenin ulaşımı kapandı. İl genelinde ise 147 köy yolu ulaşıma kapandı. Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri kapanan köy yollarını açmak için çalışma başlattı.

KARIN TADINI ÇIKARDILAR

Kar yağışına ise en çok çocuklar sevindi. İl geneline okulların 1 gün süreyle tatil olmasının ardından çocuklar yağan karla birlikte parklara akın etti. Poşetlerle yokuş aşağıya kayarak eğlenen çocuklar, aileleriyle kardan adam yaparak karın tadını çıkardı.