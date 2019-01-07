Zonguldak'ta Kar Yağışı Etkili Oluyor
38 dakika önce
Zonguldak'ta kar yağışı etkili oluyorZONGULDAK - Zonguldak'ta gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 80 köy yolu için ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Zonguldak
'ta kar yağışı etkili oluyor
ZONGULDAK - Zonguldak'ta gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 80 köy yolu için ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Zonguldak'ta il genelinde etkili olan kar yağışı devam ediyor. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 60 santimetreye ulaşırken İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler de ulaşım sağlanamayan köylerde yol açma çalışmalarını aralıksız sürüyor. Geceden başlayan kar yağışı nedeniyle 80 köy ulaşıma kapandı.
Öte yandan Zonguldak Ankara
ve Zonguldak İstanbul
karayolunda yoğun kar yağışı devam ediyor. Kara yolları ekipleri kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Zaman zaman durma noktasına gelen karayollarındaki ulaşım ekiplerin çalışmaları ile yeniden açılıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 01:52 Kaynak: İHA
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