Zonguldak'ta kar yağışı kent merkezinde etkili oldu - Son Dakika
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Zonguldak'ta kar yağışı kent merkezinde etkili oldu

10.03.2022 15:54

Zonguldak'ta kar yağışı kent merkezinde etkili oldu Zonguldak'ta kar yağışı kent merkezinde etkili oldu.

Zonguldak'ta kar yağışı kent merkezinde etkili oldu

ZONGULDAK - Zonguldak'ta kar yağışı kent merkezinde etkili oldu. Meteoroloji ise yoğun kar yağışına karşı uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kar yağışı uyarılarının ardından Zonguldak kent merkezi ve yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Zonguldak- İstanbul, Zonguldak- Ankara karayollarında da aralıklarla bastıran yoğun kar yağışı zaman zaman tipiye dönüştü. Öğlen saatlerinde kent merkezinde başlayan kar yağışı hazırlıksız yakalanan vatandaşları şaşırttı.

Kar yağışına toprağa faydası dolayısıyla sevindiğini ifade eden Vedat Güney, "Garibanın işi kötü. Onlar için kötü ama bir yerde toprak için çok makbule geçti. Şubat ayı mevsim normallerinin üzerinde geçti. Ama mart ayı yine kar etkili oldu" dedi.

Öte yandan Zonguldak-Ankara karayolunda kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler yaşandı. Dron ile havadan görüntülenen karayolunda sürücüler kontrollü ilerledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise yoğun kar yağışına karşı vatandaşları uyardı. Yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; Batı Karadeniz kıyılarında ( Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu'nun kuzeyi, Sinop) görülecek olan kar yağışlarının, bugün öğleden sonra etkisini artırarak kuvvetli (10-20 cm), Kastamonu'nun kuzeyi ile Sinop'un batısında yer yer yoğun (20 cm üzer) olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ile tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

Zonguldak'ta kar yağışı kent merkezinde etkili oldu
Zonguldak'ta kar yağışı kent merkezinde etkili oldu
Zonguldak'ta kar yağışı kent merkezinde etkili oldu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Meteoroloji, Zonguldak, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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