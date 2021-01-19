Zonguldak'ta kar yağışı nedeniyle 126 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Zonguldak'ta kar yağışı nedeniyle 126 köy yolu ulaşıma kapandı

19.01.2021 14:43
Zonguldak'ta kar yağışı nedeniyle 126 köy yolu ulaşıma kapandı, System.String[]

Zonguldak'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 126 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Zonguldak'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 126 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Kentte 3 gündür etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı yüksek kesimlerde 2 metreye yaklaştı.

Ekiplerin, kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarını açma çalışmaları devam ediyor.

Hastalar zabıta ekiplerince hastaneye ulaştırıldı

Öte yandan Ereğli'de kar nedeniyle ulaşımda güçlük çekilen yerlerdeki hastalar, ilçedeki diyaliz merkezi ve hastanelere zabıta ekiplerince ulaştırıldı.

Zabıta ekipleri, hastaları sırtlarında ve temin edilen sedyelerle araçlara taşıdı.

Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürü Halit Aydın, bölgede 2 gündür etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı mahallelere ulaşımda güçlük çekildiğini söyledi.

Söz konusu mahallelerdeki diyaliz hastaları, hamileler ve acil hastaların tedavileri için araç ve ekipman desteğinin sağlandığını aktaran Aydın, belediyenin "Alo 153" hattına yapılan ihbarlara kısa sürede yanıt verildiğini belirtti.

Aydın, 2 günde toplam 53 hastanın diyaliz merkezlerine ve hastanelere taşındığını vurgulayarak, "Araçlarımızı seferber ettik. Bize ulaşan ihbarlar neticesinde 2 günde 53 hastaya yardım ettik. Evlerinden aldık, diyaliz merkezlerine ve hastanelere taşıdık. Tedavileri sona erenleri tekrar evlerine götürdük." diye konuştu.

Halit Aydın, hastanelerde nöbeti olan hemşire ve doktorlar için de araç desteğinin sağlandığını kaydetti.

Zonguldak'ta terminalde bekleyen yolculara yemek ikramı

Yoğun kar yağışı nedeniyle Zonguldak- İstanbul kara yolunda araç geçişine bir süre izin verilmemesi üzerine, Ereğli Atatürk Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bekleyen yolcuların yemek ihtiyacı karşılandı.

Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, gazetecilere, kar yağışı nedeniyle kara yolları ekiplerinin iş makineleri ve kar küreme araçlarıyla yoğun bir çalışma yürüttüğünü aktardı.

Tır ve zincirsiz araçlar haricindeki diğer araçlara yol güzergahının çift yönlü olarak açıldığını belirten Çorumluoğlu, "İlçe ve bölge trafik ekiplerimiz güzergahı sürekli kontrol altında tutuyor. Sürücülerimize zorunlu olmadıkça yolculuk yapmamalarını, kar lastiksiz ve zincirsiz yola çıkmamalarını öneriyorum." dedi.

Çorumluoğlu, farklı illerden Zonguldak'a gitmek isteyen yolcu otobüslerini bir süre Ömerli Mahallesi'nde beklettiklerini kaydederek, "Yolcularımıza Kaymakamlık, Ereğli Belediyesi ve Türk Kızılay tarafından temin edilen yiyecek ve ikramları dağıttık. Şu an için otobüsler de Zonguldak'a hareket etti." ifadesini kullandı.

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık da otobüslerdeki 300 yolcunun yemek ve ısınma ihtiyaçlarının giderildiğini dile getirdi.

Zonguldak, Ereğli, Aydın, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta kar yağışı nedeniyle 126 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika


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