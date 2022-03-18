Zonguldak'ta kar yağışı ulaşımı etkiledi - Son Dakika

Zonguldak'ta kar yağışı ulaşımı etkiledi

ZONGULDAK'ta gece saatlerinde başlayan kar, ulaşımı olumsuz etkiledi. Zonguldak- Ereğli yolunda TIR'ların geçişine izin verilmedi.

Zonguldak'ta gece saatlerinde etkisini gösteren kar, ulaşımı olumsuz etkiledi. Zonguldak ile Ereğli arasındaki yol karla kaplanırken, Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Trafik ekipleri ise önlem alarak, ulaşımın aksamaması için TIR'ların geçişini izin vermeyerek, park alanlarına yönlendirdi. Ekipler, ayrıca kış lastiği ve zinciri olmayan araçların yola çıkmasına izin vermedi. Yol kenarlarında duran sürücüler, araçlarına zincir taktıktan sonra yoluna devam etti. Kar yağışı nedeniyle araçların kayması sonucu hasarlı kazalar meydana geldi.