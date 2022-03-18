Zonguldak'ta kar yağışı ulaşımı etkiledi - Son Dakika
Üye Girişi

Zonguldak'ta kar yağışı ulaşımı etkiledi

18.03.2022 00:51

Zonguldak'ta kar yağışı ulaşımı etkilediZONGULDAK'ta gece saatlerinde başlayan kar, ulaşımı olumsuz etkiledi.

Zonguldak'ta kar yağışı ulaşımı etkiledi

ZONGULDAK'ta gece saatlerinde başlayan kar, ulaşımı olumsuz etkiledi. Zonguldak- Ereğli yolunda TIR'ların geçişine izin verilmedi.

Zonguldak'ta gece saatlerinde etkisini gösteren kar, ulaşımı olumsuz etkiledi. Zonguldak ile Ereğli arasındaki yol karla kaplanırken, Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Trafik ekipleri ise önlem alarak, ulaşımın aksamaması için TIR'ların geçişini izin vermeyerek, park alanlarına yönlendirdi. Ekipler, ayrıca kış lastiği ve zinciri olmayan araçların yola çıkmasına izin vermedi. Yol kenarlarında duran sürücüler, araçlarına zincir taktıktan sonra yoluna devam etti. Kar yağışı nedeniyle araçların kayması sonucu hasarlı kazalar meydana geldi.

Zonguldak'ta kar yağışı ulaşımı etkiledi
Zonguldak'ta kar yağışı ulaşımı etkiledi
Zonguldak'ta kar yağışı ulaşımı etkiledi
Zonguldak'ta kar yağışı ulaşımı etkiledi
Zonguldak'ta kar yağışı ulaşımı etkiledi

YORUMLAR
500
Zonguldak-İstanbul kara yolunda kar yağışı ulaşımı aksatıyor Zonguldak-İstanbul kara yolunda kar yağışı ulaşımı aksatıyor Kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi Kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta kar yağışı ulaşımı etkiledi - Son Dakika


Son Dakika
01:07 Herkes bir anda ona odaklandı! Taraftar kendini kale direğine kelepçeledi
01:05 Esra Dermancıoğlu paylaşımıyla sosyal medyayı kasıp kavurdu
00:46 Barcelona Teknik Direktörü, Kerem Aktürkoğlu için ayrı parantez açtı: Özel önlem aldık
00:44 Atandı, 26 ay sonra göreve başladı, aynı gün görevden alındı
00:42 Putin'in isteği ortaya çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüşen lider: Ukrayna'nın doğusunun Rusya'ya katılmasını istiyor
00:39 Barcelona maçı sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent açıklama yaptı: Bu kuralı anlamıyorum
00:06 Akrabalar arasındaki tartışma kavgaya dönüştü! 40 kişilik grup güçlükle ayrıldı
23:57 Barcelonalı futbolcudan maç sonu sarı-kırmızılı taraftara övgü dolu sözler: Daha önce böylesini görmedim
23:55 Polislere 'bölge sistemi' getirildi! Kılıçdaroğlu kararı eleştirdi: Garabettir
23:50 Avrupa'ya 5 yerine 4 takım gidebilecek! Avrupa Ligi'nde ise yokuz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 01:24:52. #1.13#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta kar yağışı ulaşımı etkiledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement