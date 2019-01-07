Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta Kar Yağışı ve Sis

Zonguldak'ta Kar Yağışı ve Sis

26 dakika önce

Zonguldak'ta kar yağışı ve yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 35 metreye kadar düştü.

Zonguldak'ta Kar Yağışı ve Sis, System.String[]
Zonguldak'ta kar yağışı ve yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 35 metreye kadar düştü.

Kentte yoğunluğunu arttıran sis, özellikle Zonguldak- İstanbul kara yolunda görüş mesafesini azalttı.

Bazı bölgelerde sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 35 metreye kadar inmesi sonucu, sürücüler kara yolunda ilerlemekte güçlük çekti.

Trafik ekipleri, sürücüleri hız yapmamaları ve takip mesafesini korumaları konusunda uyarırken, Karayolları ekipleri de iş makineleriyle bölgede kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Hava sıcaklığının eksi 2 derece ölçüldüğü şehirde, kar yağışı ve sisin aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 12:28 Kaynak: AA

İstanbul, Kar, Zonguldak, Güncel
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