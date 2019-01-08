Zonguldak'ta Kar Yağışı ve Sis

Zonguldak'ta kar yağışı ve yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi, yer yer 15 metreye düştü.

Zonguldak'ta kar yağışı ve yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi, yer yer 15 metreye düştü.



Kentte yoğunluğunu arttıran sis, özellikle Zonguldak-Ereğli kara yolunda görüş mesafesini düşürdü.



Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin Ilıksu mevkisindeki rampa nedeniyle hastane personeli ve hastalar araçlarıyla yolda kaldı. Vatandaşlar yaya olarak hastaneye ulaşmaya çalıştı.



Kozlu ilçesinde araçların yolda kalması nedeniyle yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda kuyruk oluştu. Polis ekiplerince araçların kontrollü şekilde geçişine izin verildi.



Bu arada bazı sürücüler de araçlarına zincir taktıktan sonra ilerleyebildi.



Bazı bölgelerde sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 15 metreye düşmesi sonucu, sürücüler kara yolunda ilerlemekte güçlük çekti.



Kara yolları ekipleri ise iş makineleriyle bölgede kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.



Hava sıcaklığının eksi 2 derece ölçüldüğü şehirde, merkez ilçede kar kalınlığı 14, Devrek ilçesinde ise 67 santimetre olarak ölçüldü.



Kentte, kar yağışı ve sisin aralıklarla devam etmesinin beklendiği bildirildi.



Jandarma ekipleri hasta ve hamileleri hastaneye ulaştırdı



Zonguldak Jandarma Alay Komutanlığı'na bağlı ekipler, etkili olan kar yağışı yolu ulaşıma kapanan köydeki kanser hastası kadını ve hamileleri hastaneye ulaştırdı.



Kozlu ilçesinde kanser hastası kadının ve hamilelerin hastaneye gitmesi için yakınları tarafından ambulans talebinde bulunuldu.



Köy yolunun kapalı olması nedeniyle Kozlu Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kanser hastası yaşlı kadını ve hamileleri evlerinden alarak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne götürdü.



Ekipler ayrıca köylerdeki öğrencileri araçlarıyla okula getirirken kış nedeniyle yiyecek bulamayan sokak hayvanları için de belirli yerlere mama bıraktı.

Yollarda kalan ve zincir takmaya çalışan sürücülere de ekipler yardım etti.

Bu arada sağlık hizmeti talebi olan vatandaşlara ulaşmak için hastane kavşaklarında jandarma ekiplerinin beklediği görüldü.

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