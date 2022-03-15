Zonguldak'ta kar yeniden etkili oldu - Son Dakika
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Zonguldak'ta kar yeniden etkili oldu

15.03.2022 09:29

Zonguldak'ta kar yeniden etkili olduZONGULDAK Zonguldak'ta güne uyanan vatandaşlar kar sürpriziyle karşılaştı.

Zonguldak'ta kar yeniden etkili oldu

ZONGULDAK Zonguldak'ta güne uyanan vatandaşlar kar sürpriziyle karşılaştı. Hava sıcaklığı ise bir dereceye kadar düştü.

Kentte geçen hafta etkili olan yoğun kar yağışı hafta sonu yerini güneşli havaya bıraktı. Ancak sabah saatlerinde işe gitmek için evinden çıkan vatandaşlar kar sürpriziyle karşılaştı. Yüksek kesimler karla birlikte beyaza dönerken kent merkezinde de kar yağışı etkisini sürdürdü. 5 dereceye kadar çıkan hava sıcaklığı karla birlikte bir dereceye düştü.

Öte yandan ekipler karla mücadele çalışmalarında hazır bekletilirken kar yağışının gün boyu aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Zonguldak'ta kar yeniden etkili oldu
Zonguldak'ta kar yeniden etkili oldu
Zonguldak'ta kar yeniden etkili oldu

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta kar yeniden etkili oldu - Son Dakika


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