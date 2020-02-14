Zonguldak'ta kara yolu heyelan nedeniyle kapandı - Son Dakika
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Zonguldak'ta kara yolu heyelan nedeniyle kapandı

6 saat önce

Zonguldak'ın Alaplı içesinde meydana gelen heyelan nedeniyle kara yolu ulaşıma kapandı.

Zonguldak'ta kara yolu heyelan nedeniyle kapandı, System.String[]

Zonguldak'ın Alaplı içesinde meydana gelen heyelan nedeniyle kara yolu ulaşıma kapandı.

Alaplı- Ormanlı kara yolu Kürkükler köyü mevkisinde, karayolu heyelan nedeniyle meydana gelen çökme sonucu kapandı. Uyarı levhalarının asıldığı yolun ulaşıma açılması için Karayolları ekipleri çalışma başlattı.

Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karayolları ekiplerinin yolu tamamen ulaşıma kapattığını ifade etti. Gerekli tedbirlerin alındığını belirten Yılmaz, "Çalışmalar tamamlanıncaya kadar, sürücülerden alternatif yolları kullanmalarını istiyoruz. Mollabey ve Ahiler ile Gökhasan köyü yolunu alternatif olarak kullanabilirler." dedi.

Sürücü Mustafa Duysak da köylerde ekmek satışı yaptığı için her gün kullandığı bu yolun bir an önce ulaşıma açılmasını beklediklerini aktardı.

Zonguldak, Ormanlı, Alaplı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 12:14 Kaynak: AA
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