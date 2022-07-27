Şofben yangını ekipleri harekete geçirdi - Son Dakika
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Şofben yangını ekipleri harekete geçirdi

27.07.2022 12:09
Şofben yangını ekipleri harekete geçirdi

Zonguldak'ta Karaelmas Mahallesinde Ali Kara A.'ya ait iki katlı binanın birinci katında şofbenden çıkan yangın panik oluşturdu.

Zonguldak'ta Karaelmas Mahallesinde Ali Kara A.'ya ait iki katlı binanın birinci katında şofbenden çıkan yangın panik oluşturdu.

Edinilen bilgiye göre yangın sabah saatlerinde Karaelmas Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Ali Kara A.'ya ait iki katlı binanın birinci katında şofben'den yangın çıktı. Dumanların biranda yükselmesinin ardından hemen durumu, polis, itfaiye ve akmercan ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipler yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Diğer yandan Akmercan ekipleri ise yangın esnasında tedbir amaçlı doğal gazı kesti. Şans eseri yangından can kaybı olmazken evde maddi hasar meydana geldi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Zonguldak, Ali Kara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şofben yangını ekipleri harekete geçirdi - Son Dakika

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