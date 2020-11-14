Zonguldak'ta karantina ihlali yapan 2 kişi yurda yerleştirildi - Son Dakika

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yapılan denetimlerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde karantina kuralına uymadığı tespit edilen 2 kişi, yurda yerleştirildi.

Alınan bilgiye göre, Çamlık Caddesi'ndeki evlerinde karantinada olması gereken Ş.A. ve Y.K'nın ikametlerinden ayrılarak, karantina kuralını ihlal ettiği tespit edildi.

Güvenlik güçlerince yakalanan 2 kişi, sağlık müdürlüğü ekiplerince 14 günlük karantina sürelerini tamamlamak üzere il merkezindeki yurda yerleştirildi.

İdari para cezası verilen 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.