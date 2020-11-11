Karantina ihlali yapan kadın valilik binasına girerken yakalandı - ZONGULDAK - Son Dakika

Sorgulamasında kadının karantinada olması gerektiğini tespit eden polis ekiplerinin bildirmesi üzerine binaya sağlık ekipleri sevk edildi.

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