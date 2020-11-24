Zonguldak'ta karantina ihlali yapan kadın valilik binasına girerken yakalandı - Son Dakika

Kadının karantinada olması gerektiğinin tespit edilmesi üzerine binaya sağlık ekipleri sevk edildi.

Valilik binasına işlem yaptırmak için gelen A.Y'ye polis ekipleri HES kodu sordu.

Zonguldak 'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinada olması gereken kadın, valilik binasına girmeye çalışırken yakalandı.

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