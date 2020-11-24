Zonguldak'ta karantina ihlali yapan kadın valilik binasına girerken yakalandı - Son Dakika

Zonguldak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinada olması gereken kadın, valilik binasına girmeye çalışırken yakalandı.
Valilik binasına işlem yaptırmak için gelen A.Y'ye polis ekipleri HES kodu sordu.
Kadının karantinada olması gerektiğinin tespit edilmesi üzerine binaya sağlık ekipleri sevk edildi.
Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna götürülen A.Y, karantinaya alındı.
- Kaynak: AA
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