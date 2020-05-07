Zonguldak'ta karantina süresi dolan 360 kişi, memleketlerine uğurlandı - Son Dakika

Zonguldak'ta karantina süresi dolan 360 kişi, memleketlerine uğurlandı

AZERBAYCAN ve Suudi Arabistan'dan getirildikten sonra Zonguldak'ta yurda yerleştirilen 360 Türk vatandaşı, karantina sürelerinin dolmasıyla memleketlerine gönderildi.

AZERBAYCAN ve Suudi Arabistan'dan getirildikten sonra Zonguldak'ta yurda yerleştirilen 360 Türk vatandaşı, karantina sürelerinin dolmasıyla memleketlerine gönderildi. Azerbaycan ve Suudi Arabistan'da yaşayan 360 Türk vatandaşı, 23 Nisan günü uçakla Ankara'ya getirildi. Otobüslerle Zonguldak'a götürülenler, Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı Nesibe Hatun Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. 14 günlük karantina süreleri bugün dolan 360 kişi, otobüslerle memleketlerine gönderildi. Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Hakan Yüksel, Orman Bölge Müdürlüğü'nce fidan hediye edilen karantina misafirlerinde sağlık sorunu görülmediğini söyledi. ?



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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