Zonguldak'ta karantina süresi dolan 49 tır şoförü yurttan ayrıldı - Son Dakika

Yurtlarda kalmaya devam edenlerden bazıları da tahliye edilenleri pencereden izledi.

Yurt çıkışında araçlarla tır parkına götürülen şoförlerden 32'sinin tırlarıyla, diğerlerinin ise minibüslerle evlerine gideceği öğrenildi.

Yurtta 14 gün gözlem altında tutulan 49 kişi, sağlık durumlarında herhangi bir sorun olmadığının kesinleşmesinin ardından evlerine uğurlandı.

Ukrayna 'dan Ro-Ro gemisiyle Zonguldak'a geldikten sonra ilçedeki Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtta gözlem altına alınan tır şoförlerinin bazılarının karantina süresi doldu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Jandarma, Düzce ile Sakarya arasındaki geçişleri engellemek için yolu kayalarla kapattı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'den AB'ye koronavirüs tepkisi: Ya birlik oluruz ya da çökeriz