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Zonguldak'ta karbonmonoksit gazından etkilenen kadına zorluklarla ulaşılabildi - Son Dakika

Zonguldak'ta karbonmonoksit gazından etkilenen kadına zorluklarla ulaşılabildi

24.01.2022 12:03
Zonguldak'ta karbonmonoksit gazından etkilenen kadına zorluklarla ulaşılabildi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köyde karbonmonoksit gazından etkilenen kadın, arazi aracıyla evinden alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köyde karbonmonoksit gazından etkilenen kadın, arazi aracıyla evinden alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Karakavuz köyünde evinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen kadının yakınları, sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle ambulansın köye girememesi üzerine köy muhtarı Bilgin İlik, Ereğli Doğa Sporları Kulübü'nden yardım istedi.

Arazi araçlarıyla köye ulaşan ekipler, evinden aldıkları kadını köy girişinde bekleyen sağlık personeline teslim etti.

Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Muhtar İlik, sağlık ekiplerine ve kulüp yöneticilerine desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Zonguldak'ta karbonmonoksit gazından etkilenen kadına zorluklarla ulaşılabildi

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Zonguldak, Ereğli, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta karbonmonoksit gazından etkilenen kadına zorluklarla ulaşılabildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zonguldak'ta karbonmonoksit gazından etkilenen kadına zorluklarla ulaşılabildi - Son Dakika
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