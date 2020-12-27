Zonguldak'ta karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın öldü, oğlu tedavi altına alındı - Son Dakika

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, kadının öldüğünü belirlerken, Devrek Devlet Hastanesine kaldırılan oğlu, yapılan müdahalenin ardından Karabük 'e sevk edildi.

İlçeye bağlı Halilbeyoğlu köyünde ikamet eden Hanife E. (72) ve oğlu Mustafa E, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi.

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