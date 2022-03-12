Zonguldak'ta karda evlerinden çıkamayan 5 hastanın yardımına belediye yetişti - Son Dakika
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Zonguldak'ta karda evlerinden çıkamayan 5 hastanın yardımına belediye yetişti

12.03.2022 13:29
Zonguldak'ta karda evlerinden çıkamayan 5 hastanın yardımına belediye yetişti

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle evlerinden çıkamayan 5 hasta, belediye ekiplerinin desteğiyle hastaneye götürüldü.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle evlerinden çıkamayan 5 hasta, belediye ekiplerinin desteğiyle hastaneye götürüldü.

Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürü Halit Aydın, ilçe genelinde etkili olan kar nedeniyle evlerinden çıkamayan hastalar için ekip kurduklarını söyledi.

Belediyeye gelen ihbarların kısa sürede çözüme kavuşturulduğunu anlatan Aydın, "Engellilerin de aralarında bulunduğu 5 hastamızı evlerinden araçlarımızla alarak hastanelere ulaştırdık. Tedavileri bittikten sonra da yine araçlarla evlerine bıraktık." dedi.

Aydın, belediye bünyesindeki engelli aracıyla da özel bireylerin ihtiyaçlarına cevap verdiklerini kaydetti.

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Zonguldak, Ereğli, Aydın, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta karda evlerinden çıkamayan 5 hastanın yardımına belediye yetişti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zonguldak'ta karda evlerinden çıkamayan 5 hastanın yardımına belediye yetişti - Son Dakika
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