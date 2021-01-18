Zonguldak'ta karda mahsur kalan kediler kurtarıldı - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde karda mahsur kalan iki kedi, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Orhanlar Mahallesi'nde bulunan Ereğli Gönülden Hayvanseverler Derneği binası önünde kedi sesi duyan dernek üyeleri, kediyi aramaya başladı.
Kısa sürede kedinin karlar altında mahsur kaldığını fark eden üyeler, kediyi bulunduğu yerden kurtardı.
Ömerli Mahallesi Kaynarca Toplu Konutları mevkisinde araç altında karlar içerisinde kalan bir başka kedi ise vatandaşların gayretleriyle kurtarıldı.
Kediler, bir süre kalorifer peteğinin üzerine konularak ısınmaları sağlandı.
Kaynak: AA
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