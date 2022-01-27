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Zonguldak'ta kardan çöken sundurma 3 araçta hasara neden oldu - Son Dakika

Zonguldak'ta kardan çöken sundurma 3 araçta hasara neden oldu

27.01.2022 14:03
Zonguldak'ta kardan çöken sundurma 3 araçta hasara neden oldu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, üzerinde biriken kar nedeniyle çöken iş yerinin sundurmasının altında kalan 3 araç hasar gördü.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, üzerinde biriken kar nedeniyle çöken iş yerinin sundurmasının altında kalan 3 araç hasar gördü.

Kentte kar yağışı etkisini sürdürürken, Kışla Mahallesi'ndeki Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinin sundurması, üzerinde biriken karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. İş yerinin önünde park halinde bulunan 3 araçta hasar meydana geldi.

Sundurma iş yeri çalışanları ve araç sahipleri tarafından kaldırılırken hasar gören araçlar için rapor tutuldu.

Öte yandan Ereğli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde devrilen ağaçları ve kırılan dalları temizleme çalışmasını sürdürüyor.

Temizlik İşleri Müdürü Sezgin Okumuş, kar nedeniyle ağaçların zarar gördüğünü belirterek, "Devrilen ağaçları ve kırılan dalları temizleme çalışmaları sürüyor. Sahil bandı ve refüjlerde de ekiplerimiz sürekli temizlik çalışması yapıyor." ifadesini kullandı.

Zonguldak'ta kardan çöken sundurma 3 araçta hasara neden oldu
Zonguldak'ta kardan çöken sundurma 3 araçta hasara neden oldu
Zonguldak'ta kardan çöken sundurma 3 araçta hasara neden oldu

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Zonguldak, Tragger, Ereğli, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta kardan çöken sundurma 3 araçta hasara neden oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zonguldak'ta kardan çöken sundurma 3 araçta hasara neden oldu - Son Dakika
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