Zonguldak'ta kardan kapanan 110 köy yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika
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Zonguldak'ta kardan kapanan 110 köy yolu ulaşıma açıldı

19.03.2022 21:01
Zonguldak'ta kardan kapanan 110 köy yolu ulaşıma açıldı

Zonguldak'ta yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapanan 171 köy yolundan 110'unda ulaşım yeniden sağlandı.

Zonguldak'ta yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapanan 171 köy yolundan 110'unda ulaşım yeniden sağlandı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, il genelinde kar nedeniyle kapanan 171 köy yolunun açılması için ekiplerin çalışması sürüyor.

Kent genelinde 110 köyün yolu ulaşıma açılırken Merkez'de 4, Kozlu'da 4, Çaycuma'da 7, Devrek'te 31 ve Ereğli'de 15 olmak üzere 61 köy yolundaki çalışmalar sürüyor.

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Karda kazaları beraberinde getirdi Karda kazaları beraberinde getirdi Düzce, Bartın, Zonguldak ve Sakarya'da kar nedeniyle 525 köy yolu ulaşıma kapandı Düzce, Bartın, Zonguldak ve Sakarya'da kar nedeniyle 525 köy yolu ulaşıma kapandı

Zonguldak, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta kardan kapanan 110 köy yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika


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