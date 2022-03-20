Zonguldak'ta kardan kapanan 99 köy yolundan 97'si ulaşıma açıldı - Son Dakika
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Zonguldak'ta kardan kapanan 99 köy yolundan 97'si ulaşıma açıldı

20.03.2022 20:39
Zonguldak'ta kardan kapanan 99 köy yolundan 97'si ulaşıma açıldı

Zonguldak'ta yoğun kar nedeniyle kapanan 99 köy yolundan 97'si yeniden ulaşıma açıldı.

Zonguldak'ta yoğun kar nedeniyle kapanan 99 köy yolundan 97'si yeniden ulaşıma açıldı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kardan kapanan yolların açılması için ekipler yoğun çaba harcadı.

Daha önce ulaşım sağlanmaya başlanan 43 köy yolunun yanı sıra merkezde 5, Kozlu'da 5, Çaycuma'da 11, Alaplı'da 3, Devrek'te 14, Ereğli'de 9 ve Gökçebey'de 7 olmak üzere 54 köy yolu daha trafiğe açıldı.

Ereğli ilçesinde kapalı 2 köy yolunun açılması için çalışmalar devam ediyor.

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Zonguldak, Ereğli, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta kardan kapanan 99 köy yolundan 97'si ulaşıma açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zonguldak'ta kardan kapanan 99 köy yolundan 97'si ulaşıma açıldı - Son Dakika
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