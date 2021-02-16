Zonguldak'ta karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor - Son Dakika

Zonguldak'ta etkili olan kar sonrası İl özel idare ekipleri çalışmaları sonrası kapalı olan köy yolları açıldı.

Zonguldak'ta özellikle yüksek kesimlerde etkili olan ve 50 cm kadar çıkan kar kalınlığı ekiplerin yoğun çalışması sonrası kapalı olan köy yolları ulaşıma açıldı. İl Özel İdare ekipleri kar mesailerini aralıksız sürdürüyor. Kapalı olan köy yolları ekipler tarafından açılırken yollarda buzlanma olan yerlerde temizleme çalışması yapılıyor. Kar yağışında etkilenen Zonguldak - Ankara ve Zonguldak İstanbul yolunda ise ekipler yaptığı çalışmalar sonrası yollar tamamen temizlenerek uzun araç trafiğine de açıldı.

Zonguldak'ta özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı kent merkezinde etkili olmazken yüksek kesimlerde kar kalınlığı yaklaşık 50 cm kadar ulaştı. Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre kar yağışının bugün öğle saatlerinden sonra tekrar başlayacağı ve etkili olacağı öğrenildi. - ZONGULDAK