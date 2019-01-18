Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta Karne Heyecanı

Zonguldak'ta Karne Heyecanı

37 dakika önce

ZONGULDAK'ta karnelerini alan öğrenciler, yarı yıl tatiline girmenin heyecanını yaşadı.

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ZONGULDAK'ta karnelerini alan öğrenciler, yarı yıl tatiline girmenin heyecanını yaşadı.

Mithatpaşa İlkokulu'nda, 2018- 2019 eğitim- öğretim yılının ilk dönemini tamamlayan öğrencilere karnelerini öğretmenleri verdi. Öğrenciler, iki haftalık tatile çıkmanın sevincini öğretmenleri ve aileleriyle paylaştı. Ardından hep birlikte karnelerini havaya kaldırarak sevinç gösterisinde bulundu.

Mithatpaşa İlkokulu Müdürü Ali Özdoğan, öğrencilere tatil süresince bol bol dinlenmelerinin yanı sıra kitap okumalarını tavsiye etti.

- Zonguldak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:08 Kaynak: DHA

Zonguldak, Güncel
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