Zonguldak'ta "kasten öldürme" suçundan aranan kişi yakalandı

"Kasten öldürme" suçundan aranan kişi, Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik yaptıkları çalışmada, H.Ş'nin (56) Kilimli'de olduğunu tespit etti.
"Kasten öldürme" suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan H.Ş, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.Ş, infaz savcılığı işlemleri sonrasında cezaevine teslim edildi.
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