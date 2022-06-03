Zonguldak'ta "kasten öldürme" suçundan aranan kişi yakalandı - Son Dakika
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Zonguldak'ta "kasten öldürme" suçundan aranan kişi yakalandı

03.06.2022 15:55
Zonguldak'ta "kasten öldürme" suçundan aranan kişi yakalandı

"Kasten öldürme" suçundan aranan kişi, Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde yakalandı.

"Kasten öldürme" suçundan aranan kişi, Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik yaptıkları çalışmada, H.Ş'nin (56) Kilimli'de olduğunu tespit etti.

"Kasten öldürme" suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan H.Ş, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.Ş, infaz savcılığı işlemleri sonrasında cezaevine teslim edildi.

YORUMLAR
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Haklarında hapis cezası bunun 4 firari şüpheli yakalandı Haklarında hapis cezası bunun 4 firari şüpheli yakalandı
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta 'kasten öldürme' suçundan aranan kişi yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Zonguldak'ta "kasten öldürme" suçundan aranan kişi yakalandı - Son Dakika
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