İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik yaptıkları çalışmada, H.Ş'nin (56) Kilimli'de olduğunu tespit etti.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Zonguldak'ta 'kasten öldürme' suçundan aranan kişi yakalandı - Son Dakika

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