Zonguldak'ta kavgayı ayırmaya çalışan oğlunu havalı tüfekle yaraladı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, babasıyla annesi arasındaki tartışmayı ayırmaya çalışan 21 yaşındaki genç, babası tarafından havalı tüfekle sırtından vuruldu.

Alınan bilgiye göre, Hüseyin D. ile eşi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Annesi ve babasının tartıştığını gören Erkan D, kavganın büyümemesi için araya girerek tartışmayı engellemeye çalıştı.

Bu sırada Hüseyin D, evde bulunan havalı tüfekle oğlunu sırtından yaraladı.

Çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, Erkan D'yi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.

Baba Hüseyin D. ise ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Erkan D'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.