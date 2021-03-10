Zonguldak'ta kayalıklarda mahsur kalan 5 keçiyi itfaiye kurtardı - Son Dakika

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 5 keçi, itfaiye ekiplerince kurtarılarak sahibine teslim edildi.
Yeşilköy köyünde yaşayan Recep Hatıl, hayvanlarını otlatırken 5 keçisinin kayalıklarda mahsur kaldığını fark etti.
Hatıl'ın durumu bildirmesi üzerine olay yerine Devrek Belediyesi itfaiye ekipleri gönderildi.
Ekipler, halat yardımıyla tırmandıkları kayalıklardaki 5 keçiyi kurtardı. Hatıl, ekiplere teşekkür etti.
Kaynak: AA
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