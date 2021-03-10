Zonguldak'ta kayalıklarda mahsur kalan 5 keçiyi itfaiye kurtardı - Son Dakika

Zonguldak'ta kayalıklarda mahsur kalan 5 keçiyi itfaiye kurtardı

10.03.2021 11:11
Zonguldak'ta kayalıklarda mahsur kalan 5 keçiyi itfaiye kurtardı, System.String[]

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 5 keçi, itfaiye ekiplerince kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 5 keçi, itfaiye ekiplerince kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Yeşilköy köyünde yaşayan Recep Hatıl, hayvanlarını otlatırken 5 keçisinin kayalıklarda mahsur kaldığını fark etti.

Hatıl'ın durumu bildirmesi üzerine olay yerine Devrek Belediyesi itfaiye ekipleri gönderildi.

Ekipler, halat yardımıyla tırmandıkları kayalıklardaki 5 keçiyi kurtardı. Hatıl, ekiplere teşekkür etti.

Zonguldak, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta kayalıklarda mahsur kalan 5 keçiyi itfaiye kurtardı - Son Dakika


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