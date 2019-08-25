Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta kayalıklarda mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı
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Zonguldak'ta kayalıklarda mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı

55 dakika önce

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yaylada gezdikleri sırada çıktıkları kayalık alanda mahsur kalan 2'si kadın 6 kişi, AFAD ekiplerince bulundukları yerden yaklaşık 8 saat sonra kurtarıldı.

Zonguldak'ta kayalıklarda mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı, System.String[]

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yaylada gezdikleri sırada çıktıkları kayalık alanda mahsur kalan 2'si kadın 6 kişi, AFAD ekiplerince bulundukları yerden yaklaşık 8 saat sonra kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gümeli beldesi Bacaklı Yaylasına Ankara'dan gelen 12 kişilik kamp kurmasının ardından ekipten 2'si kadın 6 kişi, ormanlık alanda gezdikleri sırada havanın kararmasıyla kayalık alanda mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye giden AFAD ve jandarma ekipleri, mahsur kalanlara seslerini duyurabilmek için belirli aralıklarla hoparlörlerden anons yaptı.

Ekipler, mahsur kalan kişilerle cep telefonuyla irtibata geçerek yol tarifiyle ormanlık alanda arama yaptı. Kayalık alandaki 6 kişi, yaklaşık 8 saatlik çalışmanın ardından bulundu. Ekipler, halat yardımıyla 6 kişiyi bulundukları yerden çıkardı.

Kurtarılan 2'si kadın 6 kişi, ekiplerle kamp kurdukları alana geçmelerinin ardından sağlık ekiplerince kontrol edildi.

Zonguldak, Alaplı, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 05:30 Kaynak: AA
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