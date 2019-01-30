Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta Kaybolan Kişi Ölü Bulundu

Zonguldak'ta Kaybolan Kişi Ölü Bulundu

59 dakika önce

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, hayvanlarına bakmak için evinden ayrılan kişi ölü bulundu.

Zonguldak'ta Kaybolan Kişi Ölü Bulundu, System.String[]
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, hayvanlarına bakmak için evinden ayrılan kişi ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Yeşiltepe Mahallesinde ikamet eden Bayram Akçay (59), hayvanlarına bakmak için evinden ayrıldı. Bir süre sonra dönmeyen Akçay'ı aramaya çıkan yakınları, şahsı boş bir arazide yerde hareketsiz halde buldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Akçay'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Akçay'ın cesedi, incelemelerin ardından otopsi için Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 08:56 Kaynak: AA

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