Zonguldak'ta Kaybolan Kişi Ölü Bulundu
59 dakika önce
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, hayvanlarına bakmak için evinden ayrılan kişi ölü bulundu.
Zonguldak
'ın Çaycuma
ilçesinde, hayvanlarına bakmak için evinden ayrılan kişi ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Yeşiltepe
Mahallesinde ikamet eden Bayram Akçay
(59), hayvanlarına bakmak için evinden ayrıldı. Bir süre sonra dönmeyen Akçay'ı aramaya çıkan yakınları, şahsı boş bir arazide yerde hareketsiz halde buldu.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Akçay'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Akçay'ın cesedi, incelemelerin ardından otopsi için Çaycuma Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 08:56 Kaynak: AA
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