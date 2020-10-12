Zonguldak'ta kaybolan kız arkadaşını öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılaması sürüyor - Son Dakika

Zonguldak'ta kaybolan kız arkadaşını öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılaması sürüyor

12.10.2020 18:07
Zonguldak'ta kaybolan kız arkadaşını öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılaması sürüyor, System.String[]

Zonguldak'ta 3 yıl önce kaybolan kız arkadaşını öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Zonguldak'ta 3 yıl önce kaybolan kız arkadaşını öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık E.K. bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşma salonunda, ölen Nesrin Koçaklı'nın (16) yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

Tanık ifadesinin ardından söz alan sanık E.K. suçsuz olduğunu öne sürerek, beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 21 Aralık tarihine erteledi.

Anne Yeter Koçaklı, mahkeme çıkışında kızının bir mezarının bile olmadığını belirterek, sanığın cezalandırılmasını istediklerini söyledi.

Olay

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Karaelmas Mahallesi'nde oturan Nesrin Koçaklı'nın Ocak 2017'de kaybolmasına ilişkin soruşturmada yeni bulgulara ulaşmış, kent genelindeki kamera kayıtlarının incelenmesi ile genç kızın kaybolduğu gün Zonguldak Limanı yakınında 20 yaşındaki E.K. ile görüştüğünü belirlemişti.

Geçen yıl 27 Haziran'da gözaltına alınan E.K, "kuvvetli suç" şüphesiyle tutuklanmıştı.

Savcılıkça hazırlanan iddianamede, telefon kayıtlarında sanığın, genç kızı öldürmüş olabileceği yönündeki beyanları ve tanıkların olayla ilgili anlatımlarından yola çıkılarak Nesrin Koçaklı'yı denize attığı, boğulana ve gözden kaybolana kadar beklediği belirtilmişti.

Sanık E.K'nin ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta kaybolan kız arkadaşını öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılaması sürüyor - Son Dakika

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