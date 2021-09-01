Zonguldak'ta kayıp gencin silahla öldürülmüş halde ormanlık alanda bulunmasına ilişkin 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde hakkında kayıp ihbarında bulunulan 19 yaşındaki gencin cansız bedeninin ormanlık alanda silahla vurulmuş olarak bulunmasıyla ilgili bir kişi tutuklandı.

Oğuzhan köyü ormanlık alanda, dün kayıp İ.E.M'nin (19) ateşli silahla vurulmak suretiyle ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan N.K'nin (18), jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Devrek Adliyesi'ne sevk edilen N.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şüpheli firari İ.S.Ç'yi yakalama çalışmaları ise sürüyor.

İ.E.M'den haber alamayan yakınları 28 Ağustos'ta kayıp başvurusunda bulunmuş, İ.E.M'nin arkadaşı olan İ.S.Ç. tarafından aralarında bulunan husumet nedeniyle ateşli silahla vurularak öldürüldüğü ve ormanlık alana bırakıldığı bilgisine ulaşılmıştı.

Kayıp İ.E.M, dün Oğuzhan köyü ormanlık alanda ateşli silahla vurulmuş halde ölü bulunmuştu.

Genci arama çalışmalarında evinden 10 kilometre uzaklıkta motosikleti bulunmuş, şüpheli İ.S.Ç'nin de bu arama çalışmalarına katıldığı öğrenilmişti.