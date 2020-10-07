Zonguldak'ta kayıp kişiyi arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, dünden bu yana bu yana haber alınamayan kişi için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

İlçeye bağlı Perşembe beldesi Hacıosmanlar Köyü'nde ikamet eden Rahmi Gegekoğlu'ndan dünden beri haber alamayan yakınları, durumu İlçe Jandarma Karakol Komutanlığına bildirdi.

Jandarma ekiplerinin yanı sıra köylüler tarafından Gegekoğlu için bölgede arama çalışması başlatıldı.

Havanın kararmasıyla birlikte arama çalışmalarına ara verildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile jandarma ekiplerinin yanı sıra köylülerin de katıldığı arama çalışmalarına bugün de devam ediliyor.

AFAD İl Müdürü Ahmet Güngör, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün akşam kendilerine kayıp ihbarı geldiğini belirterek, "Akşam saatlerinde bir arama gerçekleştirdik. Sabah saatlerinde arama çalışmalarına tekrar başladık. Bütün ekiplerin katımıyla çalışmalarımız devam edecek." diye konuştu.