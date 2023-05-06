6 yıldır kayıptı, seçmen kağıdı gelince annesi kahroldu

Zonguldak'ta yaşayan Nesrin Koçaklı, 2017 yılının ocak ayında 15 yaşındayken, 'İnternet kafeye gidiyorum' diyerek evden çıktıktan sonra geri dönmedi. Koçaklı'nın ailesi, kayıp başvurusu yaptı. Ancak polisin yaptığı çalışmalarda Nesrin Koçaklı'ya ait herhangi bir ize ulaşılamadı.

BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

6 yıl 4 aydır haber alınamayan Nesrin Koçaklı'nın Karaelmas Mahallesi'ndeki ailesinin evine 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için seçmen kağıdı geldi. Anne Koçaklı, kızına ait seçmen kağıdını görünce üzüntü yaşadı.

"DEVLETİM BANA EL ATSIN"

Acılarının tazelendiğini söyleyen Yeter Koçaklı, "Kızım hala kayıp. Tutmuşlar bana oy kağıdını verdiler kızımın. Benim kızım nerede? Neden bulmuyorlar. Oy kağıdı çıkarıyorlar. Acımı tazeliyorlar. Kızımın ölüsünü ya da dirisini istiyorum. Oy kağıdını görünce şaşırdım. Muhtarım da dedi ki al bunu evine koy, hatıra kalsın. Benim içim kan ağlıyor. Herkesin evladı var. 7 yıldır ne ölüsü ne dirisi. Bir yerden haberini de alamadık. Ay benim kapım çalınacak, ay telefon gelecek, ay ölüsü gelecek diye hayallerle yaşıyorum. Devletim bana el atsın. Kızımı bulmayı nasip etsin bana" diye konuştu.