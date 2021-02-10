Zonguldak'ta kaz dövüşüne baskın - Son Dakika
Üye Girişi
Zonguldak'ta kaz dövüşüne baskın

Zonguldak'ta kaz dövüşüne baskın

10.02.2021 22:24

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde kaz dövüştürmek için bir araya gelen 21 kişiye toplam 45 bin 444 lira ceza kesildi.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde kaz dövüştürmek için bir araya gelen 21 kişiye toplam 45 bin 444 lira ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine ilçeye bağlı Elmacı köyünde boş arazide toplanan 21 kişinin kaz dövüştürdüğünü belirledi. Kaz sahipleri C.G, H.A, H.B, H.A. ve H.Y.'ye Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefetten 36 bin 477 lira idari ceza kesildi. Kaz sahiplerinin de aralarında bulunduğu toplam 21 kişiye de sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle 8 bin 967 lira ceza uygulandı.

Ele geçirilen 14 kaz ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Zonguldak Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

İl Jandarma Komutanlığı, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta kaz dövüşüne baskın - Son Dakika


Son Dakika
23:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon oranları belli olunca memur ve emeklilere söz verdiğimizi yerine getireceğiz
23:11 Memur ve emekliler, zam için nefesini tuttu! İşte son hesaplamalara göre masadaki rakamlar
21:45 Depremlerden etkilenen illerdeki öğretmenlere tayin hakkı
21:42 Depremlerden etkilenen öğretmenlere iller arası tayin hakkı! Başvuru tarihleri 5-17 Temmuz arası
21:43 İsrail'in Cenin'e düzenlediği saldırıda 9 kişi öldü, 80 kişi yaralandı
21:40 İsrail'in Cenin'e düzenlediği saldırıda 9 kişi öldü, 80 kişi yaralandı
21:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne ziyaret gerçekleştirecek
21:27 Bakan Şimşek: Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli yatırımlara imza atmak üzere BAE'ye bir ziyaret gerçekleştirecek
21:10 Bangladeş'te petrol tankerinde patlama gerçekleşti: 11 ölü
21:08 Bangladeş'te petrol tankerinde patlama! Alevler kontrol altına alınamıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2023 00:05:06. #1.11#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta kaz dövüşüne baskın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement