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Zonguldak'ta kazara vurulduğu iddia edilen çocuk tedavi altına alındı
6 saat önce
Devrek ilçesinde arkadaşı tarafından kazara av tüfeğiyle vurulduğu öne sürülen çocuk ağır yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 09:36 Kaynak: AA
Devrek ilçesinde arkadaşı tarafından kazara av tüfeğiyle vurulduğu öne sürülen çocuk ağır yaralandı.
İddiaya göre, ilçeye bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde ilkokul 2. sınıf öğrencisi A.K. (8), babasına ait av tüfeğini alarak evlerinin garajına indi. Burada oynadığı arkadaşı M.İ.B. (9), tüfeğin kazara ateş alması sonucu yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Devrek Devlet Hastanesine kaldırılan M.İ.B, ilk müdahalenin ardından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi.
Çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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