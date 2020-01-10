Zonguldak'ta kazıda bulunan top mermileri imha edildi - Son Dakika
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Zonguldak'ta kazıda bulunan top mermileri imha edildi

6 saat önce

Zonguldak'ta İlçe Kaymakamlık inşaatında kazı yapıldığı sırada top mermisi bulundu.

Zonguldak'ta kazıda bulunan top mermileri imha edildi, System.String[]

Zonguldak'ta İlçe Kaymakamlık inşaatında kazı yapıldığı sırada top mermisi bulundu. Kazıda bulunan top mermileri ekipler tarafından imha edildi.


Edinilen bilgiye göre Zonguldak'ın Kilimli İlçesinde yapımı devam eden İlçe Kaymakamlık inşaatında ekiplerin kazı yaptığı sırada çalışanlar tarafından tanesi 300 kilogramı bulan 2 adet top mermisi bulundu. Kepçe yardımıyla çıkartılan top mermileri çalışanlar tarafından hurdacıya verildi. İlk başta hurda sanılan malzemenin top mermisi olduğunun anlaşılması üzerine çalışanlar durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler top mermilerini alarak imha etti.


Top mermilerinin bulunduğu inşaatın şantiye şefi Mehmet Lostar, hafriyatta kazı yaptığı sırada yaklaşık 4,5 derinlikte top mermilerinin ortaya çıktığını ifade ederek "Hafriyat alanında kazı yapılırken yaklaşık 4 buçuk metre derinlikte karşılaştık. Bizde ne olduğunu tam çözemedik. Güvenlik güçlerine bilgisini verdik. Onlar, olaya müdahil oldu. Ekipler daha sonra olayla ilgili inceme yaptı ve top mermisi olduğu ortaya çıktı" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK

Kaymakamlık, Zonguldak, Kilimli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 04:44 Kaynak: İHA
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