Zonguldak'ta kestane ağacından düşen kişi öldü - Son Dakika

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde kestane ağacından düşen 65 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.
Çamlıbel köyünde tarladaki kestane ağacına çıkan Şükrü Mandacı, dengesini kaybederek yaklaşık 15 metreden toprak zemine düştü.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Alaplı Devlet Hastanesine götürülen Mandacı, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Şükrü Mandacı'nın evli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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