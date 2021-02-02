Zonguldak'ta kestiği ağaç üzerine devrilen kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Olay yerine gelen sağlık ekibi, Topçu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Süleymanbeyler köyünde evinin yakınındaki alanda ağaç kesimi yapan Durdu Topçu'nun (62) kestiği ağaç üzerine devrildi.

Zonguldak 'ın Ereğli ilçesinde bir kişi, kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

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