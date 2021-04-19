Zonguldak'ta kestiği ağacın altında kalan kişi öldü - Son Dakika

Lüleci'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Durumu fark eden köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Lüleci'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Alınan bilgiye göre, Aşağıkayalıdere köyü yakınlarındaki ormanlık alanda motorlu testereyle kesim yapan Hayrullah Lüleci (52), kestiği ağacın altında kaldı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kişi kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

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