Zonguldak'ta kısıtlama saatinde kahvehanede yakalanan 8 kişiye para cezası kesildi - Son Dakika

Zonguldak'ta kısıtlama saatinde kahvehanede yakalanan 8 kişiye para cezası kesildi
02.03.2021 15:57
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, bir kahvehanede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle biri iş yeri sahibi 8 kişiye para cezası uygulandı.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, bir kahvehanede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle biri iş yeri sahibi 8 kişiye para cezası uygulandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yalnızçam köyünde devriye sırasında bir kahvehanenin açık olduğunu tespit etti.
Ekipler, işletme sahibine kısıtlama saatinde iş yerinin açık olması nedeniyle 3 bin 469 lira para cezası kesti.
Kahvehanede bulunan 7 kişiye ise sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle toplam 6 bin 458 lira idari para cezası verildi.
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