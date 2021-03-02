Zonguldak'ta kısıtlama saatinde kahvehanede yakalanan 8 kişiye para cezası kesildi - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, bir kahvehanede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle biri iş yeri sahibi 8 kişiye para cezası uygulandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yalnızçam köyünde devriye sırasında bir kahvehanenin açık olduğunu tespit etti.

Ekipler, işletme sahibine kısıtlama saatinde iş yerinin açık olması nedeniyle 3 bin 469 lira para cezası kesti.

Kahvehanede bulunan 7 kişiye ise sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle toplam 6 bin 458 lira idari para cezası verildi.