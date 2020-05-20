Zonguldak'ta kısıtlama sonrası hareketlilik - Son Dakika

Zonguldak'ta kısıtlama sonrası hareketlilik
ZONGULDAK'ta, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklarda yoğunluk oluştu.
ZONGULDAK'ta, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklarda yoğunluk oluştu.
Kentte 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması gece yarısı itibarıyla sona erdi. Kısıtlamanın ardından ilk gün sokaklarda yoğunluk yaşandı. Öğle saatlerinden itibaren kent merkezinde başlayan hareketlilik dikkat çekti. Bankalar ve PTT önünde uzun kuyruklar oluştu. Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte alışveriş yapmak için evlerinden çıkanlar da kent merkezinde yoğunluğu artırdı. Banka önünde sırada bekleyen Çağla Turgut, "Biz evde otururken herkesi evde sanıyoruz ama durum öyle değilmiş. Zonguldak biliyorsunuz kritik bir şehir. Akciğer rahatsızlıkları fazla olmasına rağmen halkımız bilinçlenmezse bütün felaketler başımıza gelecektir. Benim bir genç olarak bir umudum yok" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 20.05.2020 01:27 Kaynak: DHA
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