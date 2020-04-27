Zonguldak'ta kısıtlama sonrası yoğunluk - Son Dakika

ZONGULDAK'ta, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından haftanın ilk günü cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşandı.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması, gece yarısı itibarıyla sona erdi. Kısıtlama nedeniyle kentte hakim olan sessizlik haftanın ilk günü son buldu. Özellikle öğle saatlerinden itibaren kent merkezinde yaşanan yoğunluk dikkat çekti. Bankalar ve PTT önünde uzun kuyruklar oluştu. Polisler, halkı sık sık sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyardı. Ekip araçlarından da zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması konusunda uyarılar yapıldı.

Banka kuyruğunda bekleyen Mutlu Keklik, "Aşırı kalabalık var. Sosyal mesafeye uyulmuyor. Ben babamın emekli maaşını çekmek için indim. Ödemelerini yapıyorum. Son güne sıkıştığı için böyle olduğunu düşünüyorum" dedi.