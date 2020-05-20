Zonguldak'ta kısıtlama sonrası yoğunluk - Son Dakika

Zonguldak'ta kısıtlama sonrası yoğunluk
ZONGULDAK'ta, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşandı.
ZONGULDAK'ta, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşandı. Zonguldak'ta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması gece yarısı itibariyle sona erdi. Kısıtlamanın ardından ilk gün sokaklarda yoğunluk yaşandı. Öğle saatlerinden itibaren kent merkezinde yaşanan hareketlilik dikkat çekti. Bankalar ve PTT önünde uzun kuyruklar oluştu. Ramazan bayramının yaklaşmasıyla birlikte alışveriş yapmak için evlerinden çıkan vatandaşlar da kent merkezinde ki yoğunluğu arttırdı. Banka önünde sırada bekleyen Çağla Turgut, "Biz evde otururken herkesi evde sanıyoruz ama durum öyle değilmiş. Zonguldak biliyorsunuz kritik bir şehir. Akciğer rahatsızlıkları fazla olmasına rağmen halkımız bilinçlenmezse bütün felaketler başımıza gelecektir. Benim bir genç olarak bir umudum yok" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 20.05.2020 02:47 Kaynak: DHA
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