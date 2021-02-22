Zonguldak'ta kısıtlama sonrası yoğunluk - Son Dakika

Zonguldak'ta kısıtlama sonrası yoğunluk

22.02.2021 13:31

- Zonguldak'ta kısıtlama sonrası yoğunluk Yüksek riskli il kategorisindeki Zonguldak'ta tedbirlere rağmen banka önlerinde kuyruklar oluştu Zonguldak'ta hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının bu sabah saatlerinde sona ermesiyle birlikte kent merkezinde yoğunluk yaşandı.

- Zonguldak'ta kısıtlama sonrası yoğunluk

Yüksek riskli il kategorisindeki Zonguldak'ta tedbirlere rağmen banka önlerinde kuyruklar oluştu

ZONGULDAK - Zonguldak'ta hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının bu sabah saatlerinde sona ermesiyle birlikte kent merkezinde yoğunluk yaşandı. Kısıtlamanın kalkmasıyla birlikte Gazipaşa Caddesi'ndeki banka önlerinde uzun kuyruklar oluştu. Bazı vatandaşlar ise yüksek riskli iller arasındaki kentte tedbirlerin gevşetilmemesini istedi.

81 ildeki hafta sonu 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması bu sabah 05.00 itibariyle sona erdi. Kısıtlama süresince jandarma ve polis ekipleri salgına ilişkin denetimlerini sürdürdü. Kısıtlamayı ihlal edenlere ise idari para cezası uygulandı. Kısıtlamanın kalkmasıyla birlikte vatandaşlar adeta sokağa akın etti.

Haftanın ilk günü banka önlerinde uzun kuyruklar oluştu. Ekipler cadde üzerinde gezerek sık sık sosyal mesafe, maske kurallarını hatırlattı. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı kriterler kapsamında yüksek riskli iller arasında yer alan Zonguldak'ta bazı vatandaşlar tedbirlerin gevşetilmemesini istedi. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun ise önümüzdeki günlerde toplanarak yeni kararları açıklaması bekleniyor.

65 yaş sınırı sebebiyle belirlenen saatlerde dışarı çıktığını anlatan Yılmaz Pınarcık, maske ile birlikte çoğu hastalığın da yaşanmadığına dikkat çekti. Pınarcık, "Hafta sonu evde temizlik, bahçede çalışarak, eşimle konuşarak dertleşerek geçirdik. Şimdi indim çarşıya. Hafta içi yoğunluk var. İnsanlar yanyana, kol kola, sıkı sıkıya geziyor. O kadar basın yayın, takip ediyor. Demeçler veriliyor. Haberlerde söylüyor. Vatandaş yine aldırış etmiyor. Bu da çok tehlikeli boyutlara ulaşıyor. Daha önce tedbirler aılndı. Vaka sayısı azaldı. Yine gevşemeye başladı. Vatandaş kurallara uymuyor. Koronavirüs artışı oluyor. Normalleşme başlayacak ama kurallara uyulmadığı müddetçe bu artacak. Sıkı tedbirler alınması gerekiyor. Çok sıkı tedbirler alınması gerekiyor. Bu halkın kötülüğü için değil halkın sağlığı için" diye konuştu.

Büyük ve küçük yaştaki yakınları açısından sürecin zor geçtiğini anlatan bir vatandaş ise "Zonguldak'ın yüksek riskli iller arasında yer alması normale dönmeyi biraz daha etkiler. Herkes tedbirini alması gerekiyor. Bir yönden de iyi yapyorlar. Öğretmenler henüz aşısını olmadı. Çocuklar da taşıyıcı. Okullar açılmasın" dedi.

Zonguldak'ta kısıtlama sonrası yoğunluk
Zonguldak'ta kısıtlama sonrası yoğunluk
Zonguldak'ta kısıtlama sonrası yoğunluk
Zonguldak'ta kısıtlama sonrası yoğunluk
Zonguldak'ta kısıtlama sonrası yoğunluk
Zonguldak'ta kısıtlama sonrası yoğunluk

Zonguldak, Gazipaşa, Jandarma, Banka, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta kısıtlama sonrası yoğunluk - Son Dakika


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