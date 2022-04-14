ZONGULDAK'TA KIYI BALIKÇILARI SEZONDAN UMDUKLARINI BULAMADI - Son Dakika
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ZONGULDAK'TA KIYI BALIKÇILARI SEZONDAN UMDUKLARINI BULAMADI

14.04.2022 18:44

ZONGULDAK Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan, geçen sezona göre bu sezon kıyı balıkçılığının zayıf geçtiğini söyledi.

ZONGULDAK Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan, geçen sezona göre bu sezon kıyı balıkçılığının zayıf geçtiğini söyledi.

Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan balık sezonunu değerlendirdi. 2021-2022 balıkçılık sezonunun kıyı balıkçılığı açısından çok zayıf geçtiğini belirten Kayhan, Endüstriyel balıkçılık açısından verimli geçti. Dökme balıkçılık yaptılar, ağlarla yakaladılar. Geçen seneye göre kıyaslarsak geçen sene daha iyiydi. Bu sene umduğumuz balıkları kıyı balıkçıları olarak yakalayamadık. En önemlisi lüfer, geçen sene çoktu. Bu sene hiç olmadı. Halkın balığı olan hamsi genellikle endüstriyel balıkçılar tarafından yakalanıyor. Kıyı balıkçılığı bizim her şeyimiz. Ülke ekonomisine fazla katkısı olmasa bile, yerel yönetimlerde halkın yiyeceği balığı karşılayabiliyor. dedi.

'GELECEK SEZONDAN UMUTLUYUZ'

Bol yağışlı geçen kış aylarının gelecek sezon için fayda sağladığını ifade eden Kayhan, Bu sene umutluyuz. Çok yağmur ve kar yağdı. Derelerden gelen bitkisel planktonları, denizlerdeki hayvansal planktonlar yiyor. Bunları da yüzey balıkları, hamsi istavrit, çaça yiyor. Palamut, orkinos gibi büyük balıklar da bu yüzey balıklarını yiyor. Gelecek sezondan bu şekilde umutluyuz. diye konuştu.

'SEZON KIYI BALIKÇILARI AÇISINDAN KISIR GEÇTİ'

Kardeşiyle birlikte balıkçılık yaparak geçindiğini ifade eden Cihat Ay ise, uzak mesafelere gitmelerine rağmen istedikleri miktarda balık yakalayamadığını söyleyerek, Sezon kıyı balıkçıları açısından kısır geçti. Şuanda teknelerimiz bağlı zaten. Palamut, lüfer olmadı. Mezgit yapıyorduk kış aylarında, hava muhalefetinden dolayı kış çok sert geçti, mezgite çıkamadık. diye konuştu.

ZONGULDAK'TA KIYI BALIKÇILARI SEZONDAN UMDUKLARINI BULAMADI
ZONGULDAK'TA KIYI BALIKÇILARI SEZONDAN UMDUKLARINI BULAMADI
ZONGULDAK'TA KIYI BALIKÇILARI SEZONDAN UMDUKLARINI BULAMADI

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Zonguldak'ta balıkçılar bu sezon umduğunu bulamadı Zonguldak'ta balıkçılar bu sezon umduğunu bulamadı

Balıkçılık, Kayhan, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ZONGULDAK'TA KIYI BALIKÇILARI SEZONDAN UMDUKLARINI BULAMADI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ZONGULDAK'TA KIYI BALIKÇILARI SEZONDAN UMDUKLARINI BULAMADI - Son Dakika
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